شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات تخصص أهداف ممتعة فى نصف النهائى الأفريقى مع الأهلي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسين الشحات نجم النادى الأهلى تخصص تسجيل أهداف ممتعة فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل هدفاً للمارد الأحمر فى شباك الترجى التونسى بعد مجموعة تمريرات سحرية من لاعبو الأهلى انتهت بوضع الشحات للكرة فى مرمى معز بن شريفية ليعلن وصول المارد الأحمر لنهائى دوري الأبطال الأفريقى بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد.

حسين الشحات يعذب الوداد المغربى بهدف مارادونى

وفى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وبعد فترة صيام طويلة عن التهديف سجل "حسين الشحات" الهدف الثاني للأهلي فى شباك الوداد المغربى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى بطريقة "مارادونية" في الدقيقة 26 بعد أن انفرد بالمرمى، وقام بمراوغة مدافع الوداد مرتين، واسقاطه أرضًا، قبل أن يسدد الكرة بكل سهولة في مرمى الضيوف فى هدف وصف بأنه الاجمل على الاطلاق فى النسخة التى توج الأهلى بطلا لها بعد الفوز على الزمالك فى النهائى بهدفين مقابل هدف.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي

حسين الشحات

وشارك حسين الشحات في 90 مباراة مع المارد الأحمر حتى الآن بجميع البطولات ونجح في تسجيل 20 هدفاً وصنع 16 هدف أخر، وتوج مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

حسين الشحات: سعيد بالفوز على الترجي التونسي.. وهدفنا حصد اللقب

أكد حسين الشحات، لسعادته الكبيرة بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 4-صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وقال حسين الشحات إنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في شباك الترجي، والأهم هو تحقيق المكسب، وأبارك لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني.

حسين الشحات

وأكد حسين الشحات ، أن الترجي فريق كبير، وجميع لاعبي الأهلي كانوا جاهزين لتلك المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق كان لديه حافز قوي من أجل تحقيق الانتصار والصعود إلى المباراة النهائية.

وأشار حسين الشحات إلى أن محمد مجدي أفشة من أفضل اللاعبين على مستوى قارة إفريقيا، والهدف الذي سجله في شباك الترجي التونسي كان من كرة متفق عليها، ودائمًا ما نتحدث معًا من أجل لعب الكرة بهذه الطريقة، التي أسفرت عن الهدف الذي سجله في المباراة.

وأضاف حسين الشحات أن جماهير النادي الأهلي دائمًا تساند اللاعبين، ولديها ثقة كبيرة في قدرات الفريق، والقادم سيكون أفضل، متمنيًا إسعادهم وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسين الشحات

وأوضح حسين الشحات أن الأهلي لديه مواجهات مهمة في بطولة الدوري، وبعد ذلك سوف يبدأ الاستعداد للمباراة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن هدف الجميع هو تحقيق اللقب لإسعاد جماهير النادي.