شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يرسل موافقة رسمية على مشاركة أحمد حجازى فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من نادى اتحاد جدة السعودى، على مشاركة مدافعه الدولى أحمد حجازى مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل.

ووضع شوقى غريب، اسم أحمد حجازى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، إلا أن القرار النهائى فى يد اتحاد جدة السعودى وهو ما وافق عليه النادى السعودى الذى أرسل موافقة رسمية على مشاركة اللاعب فى الأولمبياد.

وحدد شوقى غريب، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين فى شهر يوليو قبل السفر يوم 16 يوليو إلى طوكيو تمهيدا للمشاركة فى الأولمبياد.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.