شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني بعد صعود الأهلي لنهائي أفريقيا: "اصنعوا التاريخ يا شباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن فخره بأداء لاعبي الأهلى أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن أصعب خطوة هي المباراة النهائية، وغرد موسيماني على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "فخور بالأولاد.. الآن الخطوة الأخيرة الكبيرة، أصعب خطوة إلى اللقب العاشر"، ووجه رسالة إلى اللاعبين: "اصنعوا التاريخ يا شباب".



موسيمانى على تويتر

وضرب النادي الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

وسيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب أيضاً.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.