شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ جماهيره بالتأهل للنهائى الأفريقي بلقطة "الأستاذ والتلميذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على تهنئة جماهيرها بالتأهل لنهائى دوري أبطال الافريقى بنشر اللقطة التى تجمع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر مع محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق والتى وصفها البعض بلقطة "الاستاذ والتلميذ" فى إشارة لحالة الحب التى تجمع المدرب الجنوب افريقى بنجمه المتألق فى الفترة الاخيرة.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).