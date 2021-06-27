شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغازل اللقب العاشر مع الأهلى: "خطوة يا صاحب الخطوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب النادى الأهلى اللقب العاشر لدوري الأبطال الأفريقى فى تاريخ ناديه، واحتفل كهربا بتأهل الأهلي للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، بنشر صورته على انستجرام وعلق قائلا :"خطوه ياصاحب الخطوه(10????????????) مبروك لجمهور الاهلي العظيم وشكرا للمساندة والدعم والفرحه تبقي ليكم ان شاء الله ".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

mkahrabaa1010 خطوه ياصاحب الخطوه(10????????????) مبروك لجمهور الاهلي العظيم وشكرا للمساندة والدعم والفرحه تبقي ليكم ان شاء الله