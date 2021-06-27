شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طاهر محمد طاهر دينامو المواقف الصعبة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، فى أن يصبح دينامو المواقف الصعبة فى القلعة الحمراء، فى ظل مساهمته دائما فى صناعة الفارق فى المباريات الحاسمة، آخرها صناعة ركلة الجزاء التى سجلها علي معلول أمام الترجي التونسي في المباراة التي حقق الأهلي خلالها الفوز بنتيجة 2/0 فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ليؤكد التأهل إلى النهائى.

طاهر محمد طاهر لاعب يمتلك طموحا كبيرا منذ ارتدائه قميص النادي الأهلي من أجل تحقيق الذات والعبور إلى بوابة الاحتراف الأوروبي.

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجددا لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.

وكان طاهر محمد من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضورا مميزا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب طاهر محمد طاهر فى الصور التالية: