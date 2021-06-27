شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين قادرون على قيادة بيراميدز لتخطى الرجاء فى المهمة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي بيراميدز تحديا صعبا في التاسعة مساء الأحد، عندما يواجه الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف النهائي، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

وسقط نادي بيراميدز في فخ التعادل السلبي في لقاء ذهاب نصف النهائي بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ويحتاج الفريق السماوى للفوز أو التعادل بأى نتيجة سوى 0/0 للتأهل للنهائي للموسم الثانى على التوالي.

وجاءت قائمة بيراميدز التي اختارها الأرجنتيني رودلفو أروابارينا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويتسلح نادى بيراميدز بتواجد 4 لاعبين لعبور عقبة الرجاء في المغرب نستعرضها في التقرير التالى..

أحمد الشناوى

أعطى تألق أحمد الشناوى في مباراة الذهاب أمام الرجاء، دفعة معنوية كبيرة لنادى بيراميدز، وهو ما يتسلح به الأرجنتينى أروابارينا في مباراة الأحد، للحفاظ على نظافة شباك مع العمل على خطف هدف العبور.

عبد الله السعيد

يعول نادى بيراميدز على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها عبد الله السعيد في قيادة الفريق لعبور الرجاء المغربي، خاصة أنه تعرض لظروف مماثلة قبل ذلك مع النادي الاهلى، أو مع بيراميدز، وقادر على خطف هدف في أي وقت من أوقات المباراة.

رمضان صبحى

أحد أهم اللاعبين في قائمة بيراميدز هو رمضان صبحى قائد المنتخب الأوليمبى، والذى يمتلك قدرات كبيرة تمنحه التفوق على المنافسين وقيادة بيراميدز للمباراة النهائية، وسيسعى العفيجي بكل ما يمتلكه من قوة لقيادة بيراميدز لتخطى الرجاء ومحاولة التتويج بالبطولة.

إبراهيم عادل

يعد إبراهيم عادل أحد أفضل المواهب الموجودة في هذه الفترة، خاصة بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف في الكونفدرالية، وأحد الأسلحة التي يعتمد عليها بيراميدز في الخروج من هذا المأزق بعد التعادل السلبى في القاهرة.