شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضمان تأشيرة النهائى.. الأهلى يبدأ الاستعداد لبيراميدز فى الدوري بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد الأهلى والسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4-صفر في مجموع مواجهاتى الذهاب والعودة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وقال: «كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز».