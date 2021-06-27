شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. الأهلى يواجه منافس من جنوب أفريقيا فى نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى ، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).