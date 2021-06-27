عبد الحفيظ يوضح.. هل هناك تغيير لموعد نهائي الأبطال بسبب الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وصول خطابات رسمية بشأن تغيير موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السابع عشر من شهر يوليو المقبل في المغرب بنهائي البطولة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة راديو "9090"، قال عبد الحفيظ: "سنخوض مرانا اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري".

وأضاف: "أمامنا 4 مباريات مقبلة في الدوري قبل النهائي ضد بيراميدز، سموحة، المقاولون العرب ومصر للمقاصة".

وعما أثير بشأن تغيير موعد نهائي دوري الأبطال بسبب مشاركة لاعبي الأهلي في بطولة الأولمبياد، قال: "لم يصلنا قرار نهائي، ومادار بيني وبين مراقب المباراة ومسئول المسابقات عقب المواجهة، كان للتأكيد على خوض مباراة النهائي بزي الأهلي التقليدي طالما أنه ليس هناك تعارض مع زي كايزر تشيفز خاصة وأن الأخير هو طرف المباراة الأول".

وأتم: "أما بالنسبة لتغيير موعد المباراة، فلم يصلنا شئ رسمي".

ويتعارض موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا (17 يوليو) مع سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في بطولة الأولمبياد، وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك احتمالية لتقديم موعد نهائي الأبطال للسماح للاعبين بالسفر إلى اليابان.