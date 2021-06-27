مدرب الأهلي: سنناقش مشاركة الشناوي الأولمبية.. ومروان لم يخرج من الحسابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث سامي قمصان مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مشاركة محمد الشناوي حارس المرمى في بطولة الألعاب الأولمبية، بجانب إيضاح حقيقة خروج مروان محسن ووالتر بواليا ثنائي هجوم الأهلي من حسابات بيتسو موسيماني.

وحقق الأهلي فوزا عريضا على الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال قمصان: "نتيجة مباراة الوداد منحت الترجي دوافع للفوز علينا، الفريق التونسي كان يلعب على أمل واحد فقط ولم يكن لديه ما يبكي عليه".

وأضاف: "فريق الترجي بدأ المباراة بشكل جيد، سيطروا على اللقاء في الربع ساعة أو الثلث ساعة الأولى، بينما دخل الأهلي المباراة متأخرا لكن الطرد فتح لنا اللقاء".

وتابع: "بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) نَفَسه طويل، تلك المباريات لابد أن تركز على التفاصيل الصغيرة، الجهاز الفني جهز اللاعبين نفسيا وخططيا بشكل جيد."

وبسؤاله عما إذا كانت مشاركة بعض اللاعبين في مباراة الترجي على سبيل التكريم، قال: "لا لم يكن الأمر للتكريم، الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى، طاهر حصل على إنذار وفضلنا تبديله خوفا من الطرد، رامي ربيعة وجونيور جايي، ومحمود كهربا وكذلك وليد سليمان قدموا مباراة جيدة وكان لهم دور في المباراة."

وعن عدم الدفع بصلاح محسن، أجاب قمصان: "نحاول أن يكون لدينا أكثر من حل، كهربا كان بعيد عن المشاركة منذ فترة، ودائما ما نحاول أن نخلق دوافع لدى اللاعبين بشأن المشاركة."

وعما إذا كان مروان محسن ووالتر بواليا خرجا من حسابات موسيماني، قال: "مروان لاعب مميز ومن أكثر اللاعبين الذين شاركوا في عهد موسيماني، مؤخرا كان لديه إصابة لكنه سيعود مجددا للمشاركة والحصول على فرصة خلال المباريات."

وواصل: "نشارك في أكثر من بطولة، لابد أن يتوافر لدينا أكثر من مهاجم، نحتاج لكل اللاعبين، وقد يحصل بعض الناشئين على فرصة خلال المباريات المقبلة."

وعن رغبة محمد الشناوي حارس الأهلي في المشاركة في الأولمبياد وتعارضها مع موعد نهائي دوري الأبطال، أوضح قمصان: "الشناوي حارس مميز بكل المقاييس، وإذا كان أمامه فرصة لكتابة التاريخ مع منتخب بلاده فلن نقف أمامه كنادي، لكن الأولوية أن الفريق لديه مباراة نهائي هامة، سيتم التواصل بكل تأكيد مع سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) وشوقي غريب (مدرب المنتخب الأولمبي) ليتم التنسيق بشأن الأمر".

وأتم: "لدينا ثقة في كل حراس مرمى الأهلي وجميع اللاعبين".