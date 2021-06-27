"انتكاسة أخرى".. كيف علقت صحف تونس على هزيمة الترجي أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه إيابا بثلاثة أهداف نظيفة، ليضرب موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة النهائي.

وحل الترجي ضيفًا على الأهلي في إياب نصف نهائي البطولة في المباراة التي استضافها ملعب السلام، علما بأن الفريق الأحمر تفوق ذهابا في تونس بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وافتتح أهداف المباراة، علي معلول في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد شريف وحسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 56 و60 في الشوط الثاني.

وفيما يلي أبرز تعليقات الصحف التونسية بعد خروج الترجي:

الشروق التونسية

الترجي يغادر الأبطال

وقالت الصحيفة: "غادر الترجي التونسي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من الدور نصف النهائي، وذلك بعد انقياده إلى هزيمة ثقيلة أمام الأهلي المصري في القاهرة (3-0) وكان الترجي انهزم في مباراة الذهاب في تونس بهدف لصفر."

تونس الرقمية

الأهلي يقصي الترجي

وعلقت الصحيفة قائلة: "غادر الترجي بطولة الأبطال الإفريقية إثر هزيمته أمام الأهلي المصري بنتيجة 3 أهداف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب السلام بمصر، لحساب إياب الدور نصف النهائي من المسابقة."

موزاييك إف إم

الترجي يودع

وأوضحت الإذاعة التونسية: "غادر الترجي، دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب هزيمته أمام الأهلي المصري بثلاثية نظيفة".

وأضافت: "سجل أهداف الأهلي كل من التونسي علي معلول في الدقيقة 38' من علامة الجزاء، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56'، فيما سجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 61'."

الصباح

الأهلي يقسو على الترجي

وقالت الصحيفة: "لحق الأهلي بكايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري الأبطال، بعد فوزه العريض على الترجي التونسي في نصف نهائي المسابقة."

وأضافت: "تقدم الأهلي في الدقيقة 36 عن طريق علي معلول، كما لم يجد الفريق الأحمر صعوبة في زيادة الفارق خلال الشوط الثاني بهدفي محمد شريف وحسين الشحات وسط غياب تام للترجي الذي أكد المردود الهزيل في الذهاب والهزيمة بهدف دون رد".

كوارجي

انتكاسة أخرى

وقالت: "لم يستطع الترجي الرياضي التونسي فعل أي شيء الآن أمام الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال."

وأضافت: "تعرض فريق الترجي الذي خسر في مباراة الذهاب على ملعب رادس بهدف واحد مقابل صفر، لانتكاسة أخرى برصيد ثلاثة أهداف مقابل صفر."

وتابعت: "على الرغم من البداية الجيدة للترجي التي أتقن الاستحواذ على الكرة ، إلا أن ركلة الجزاء التي مُنحت للفريق المصري ورافقها بطاقة حمراء ضد إلياس شيتي قلبت مجرى هذه المبارزة."