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الامارات | إيطاليا تواصل التألق وتقصي النمسا من كأس أمم أوروبا

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد منتخب إيطاليا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2020 عقب تخطي منتخب النمسا القوي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في دور الـ 16 من البطولة، وشهد الوصول إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الوقت الإضافي نجح المنتخب الإيطالي من حسم المباراة لصالحه بصعوبة.

وعقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي نجحت إيطاليا من حسم المباراة في الشوط الإضافي الأول عن طريق إحراز هدفين الأول جاء عن طريق اللاعب كييزا، في الدقيقة 95 من مهارة رائعة وتسديدة في المرمى معلناً عن الهدف الأول في المباراة، وقبل نهاية الشوط نجح ماتيو بيسينا، في إضافة الهدف الثاني من تسديدة أخرى.

وفي الشوط الإضافي الثاني نجح منتخب النمسا في إحراز هدف تقليل الفارق، وأول هدف يدخل مرمى منتخب إيطاليا منذ 12 مباراة، وذلك عن طريق اللاعب كالادزيتش، في الدقيقة 114 لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا بنتيجة 2-1 وتنتظر الفائز من بلجيكا والبرتغال في الدور القادم، ولكنها أنهت مسيرة 11 مباراة بدون تلقي أي هدف.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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