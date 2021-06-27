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الامارات | منتخب الإمارات للشباب يتلقى خسارة قاسية ويودع كأس العرب

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منصور السندي-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تلقى منتخب الإمارات الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 2003 خسارة قاسية أمام نظيره المنتخب المغربي بخمسة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمتعهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب  للشباب تحت 20 عاما المقامة في مصر، ليودع منتخب الشباب  بذلك البطولة بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط فقط حصدها بالفوز على جيبوتي 8- صفر في الجولة الأولى ، في حين خسر أيضا أمام طاجيكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية.

  وتأهل منتخب المغرب  إلى الدور ربع  النهائي في البطولة متصدرا ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط إلى جانب منتخب طاجيكستان الذي حصل  على المركز الثاني برصيد ست نقاط  وجاء الأبيض الشاب في المركز الثالث ومنتخب جيبوتي في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

 سجل أهداف المنتخب المغربي  كل من عمر صديق هدفين ومحمد رديد وهدف لعبد الله أزرور 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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