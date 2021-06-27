شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكرم المجلس الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس دبي الرياضي كأفضل شريك خارجي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي.

ومنح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة شكر وتقدير للمجلس، تسلمها سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وذلك تكريماً وتقديراً لتعاونه في مختلف الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، ودوره في دعم جهود شرطة دبي، وذلك بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وناصر آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعدد من الضباط.

وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، أن هذا التكريم ما هو إلا تعبير عن شكر القيادة العامة لشرطة دبي لجهود الشركاء وتعاونهم الدائم والمثمر والمستمر مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، منوهاً بأن شرطة دبي تؤمن بأهمية الشركاء ودورهم المهم.

وأعرب سعيد حارب عن شكره وتقديره إلى الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي على دعمه اللامحدود لمجلس دبي الرياضي وحرصه على إنجاح الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، وأن كل النجاح الذي تحقق في الفعاليات الرياضية سواء على المستوى المحلي أو العالمي كان من خلال وجودهم وتنظيمهم وتأمينهم للفعاليات.