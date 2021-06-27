شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الحضري ينوب عن المهاجمين ويسجل في كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأهداف الخالدة في ذاكرة الكرة المصرية حينما سجل عصام الحضري، حارس الأهلي، هدفًا لا يُنسى في مرمى كايزر تشيفز، بعدما سدد كرة قوية من أمام منطقة جزاء مرماه، من ركلة حرة مباشرة، مستغلًا خروج حارس مرمى كايزر تشيفز، الذي حاول اللحاق بالكرة إلا أنها سكنت الشباك.

وسبق أن واجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز مرة واحدة فقط، حيث تُوج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الإفريقي 2002 للمرة الأولى في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي بنتيجة 4-1، في مباراة أحرز فيها عصام الحضري، حارس الأهلي، هدفه الشهير من ركلة حرة غير مباشرة للأهلى أمام منطقة جزاءه وسدد الكرة بقوة لترتطم بالقائم وتصطدم بجسد الحارس وتدخل المرمي.

وفى الدقيقة 65 من أحداث المباراة احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للأهلى أمام منطقة جزاء الفريق الأحمر، ويقول عصام الحضرى عن الهدف: "طوال حياتى عندما أضع حلما أو هدفا أمام عينى أسعى لتحقيقها وطالما حلمت وأنا صغير أن أحرز هدفا فى مباراة رسمية، مثلما الحال فيما وصلت إليه فى عالم كرة القدم".

وأضاف السد العالي: "قبل المباراة بفترة كان موسم الحج، وكان والدى ووالدتى فى الحج وطلبت منهما أن يدعوا لى بإحراز هدف فى أى مباراة، ولم يكن فى حساباتى ولا فى توقعى وقتها أن يأتى يوم وأحرز هدفا ومن كل تلك المسافة".

وعن الهدف قال الحضرى أيضا: "كنا متقدمين 2/1 والفريق الجنوب أفريقى ضاغط وكاد يتعادل، وحصلنا على ركلة حرة من تسلل امام منطقة الجزاء، وشاهدت الحارس متقدم أمام المرمى فطلبت من هادى خشبة ووائل جمعة الابتعاد عن الكرة وسددتها بدون تردد، مخالفا تعليمات مانويل جوزيه ومختار مختار اللذين طلبا منى تمرير الكرة لزملائي.