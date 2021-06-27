موسيمانى يكشف أصعب لحظات المباراة.. ويؤكد: لدي أمل أن أحقق عشرة ألقاب كما حققتها مع صن داونز ونستحق الصعود للنهائي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، عن سعادته بفوز فريقه على الترجي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والصعود لنهائي أفريقيا، مؤكدا أن فريقه لم يبدأ المباراة بشكل جيد بعكس الترجي لان لاعبيه كانوا متوترين، وكرة القدم لا تعترف بكيف تبدأ ولكن بأن تنجز في اللعب.



وأكد موسيماني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الكارت الاحمر المبكر سهل من المباراة على فريقه وهو مستحق والبداية تعطي انطباع خاطئ عن المباراة وكان الترجي يرغب في الفوز خارج أرضه وتوقعت أن تكون المباراة مفتوحة، مشددا على أن الكرة ساعد فريقه وجعل فريقه يتسيد المباراة بخلاف فوزه في رادس سهل من المهمة على لاعبيه، وكنا منفعلين من بعض القرارات التحكيمية في مرة ركلة الجزاء وهدف الشحات ولكن الفار ساعدنا.

ولفت المدير الفني للاهلي، إلى أن الوضع تغير امتدادا بعد إحراز فريقه الهدف الثاني في المباراة، مضيفا: أن فريقه أحبط محاولات الترجي في العودة للمباراة أو تسجيل أهداف.

ولفت إلى أن شعور جيد أن يصل للنهائي مرة ثانية ولكن كان متوقعا ليس لأننا فريق كبير ولكن بأننا أدينا بروح عالية واستحقينا الصعود للنهائي وتخطينا فرق كبيرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأكد المدير الفني للأهلي، أنه يقود فريق كبير وجمهور الأهلي رغم أنه اللاعب رقم ١٢ ولكن تعودنا على اللعب من غيرهم واطالبهم بالصبر على الفريق من أجل الوصول بأعلى المستويات ويتبقى لنا خطوة على التتويج بلقب أفريقيا.

وأضاف: "أن تغييراته في مباراة الترجي كانت هجومية لأنه كان متحكم في سير اللعب وحسم المباراة، وخروج افشة وشريف للحفاظ عليهم وكذلك ديانج ولمنح الفرصة للاعبين آخرين مثل كهربا ووليد سليمان اللذين يستحقان الفرصة".

وأكمل موسيماني، أن مواجهة كايزر تشيفز من اكبر الفرق في جنوب افريقيا ولديهم قاعدة جماهيرية كبيرة وهم أكبر من صن داونز ولكن في آخر عشرة سنوات صن داونز كان الأقوى، وأن كايزر تشيفز بالنسبة له فريق غامض ويحتاج الدراسة لأنه يسجل اهداف ولا يدخل شباكه أهدافا كثيرة، وعلينا احترامهم وهم فريق غير واضح.

وأشار إلى أن لديه أمل أن يحقق عشرة ألقاب مع الأهلي كما حققها مع صن داونز ، وأن الجيل الحالي ليس كجيل أبو تريكة وبركات وجيلنا أقل منهم بكثير ومن الصعب المقارنة بين الجيلين رغم أن الجيل الحالي حقق كل الألقاب وينافس على كل البطولات ولكن لاعبي الجيل الحالي لاعبين مميزين.