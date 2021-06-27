شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحدد استاد القاهرة لاستضافة مبارياته فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على تحديد استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قط في يونيو من العام المقبل ،كما طلب مسؤولو المنتخب من اتحاد الكرة ان تقام جميع مباريات المنتخب بالحضور الجماهيري بناء علي الحالة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وأكد لهم مسؤولو الاتحاد أن الجماهير ستكون متواجدة في المباريات بشروط ومنها أن يكون عدد الحضور قليل إلى جانب أن يكون الحضور من الحاصلين علي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.
ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم انجولا والجابون وليبيا ،وتنص اللوائح علي تأهل أول كل مجموعة فقط علي ان يقام لقاء افضل بنظام القرعة مع الفرق الـ10 المتاهلة للدور النهائي يصعد 5 منهم الي كأس العالم.
على صعيد مختلف، اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على اعتماد طريقة 4 - 3 - 3 فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم 2022، وتعتبر هذه الطريقة هى الطريقة التى يعتمد عليها يورجن كلوب فى قيادة ليفربول الانجليزى.
ويرغب البدرى ومعاونيه فى منح المزيد من الحرية للثلاثى الهجومى الأمامى ، دون الاعتماد على مهاجم صريح كراس حربة، لاسيما بعد التناغم الكبير الذى ظهر بين محمد صلاح ومحمد مجدى افشة وتريزيجيه.
وشهدت الفترة الماضية اعتماد المنتخب الوطنى على أكثر من طريقة لعب حسب طبيعة كل مباراة والهدف منها، مثل طريقة 4 -4 -2 ، و طريقة 4 -3 -2 -1، قبل أن يستقر البدرى على اعتماد طريقة 4 -3 -3 فى الفترة المقبلة التى تشهد تصفيات كأس العالم.
ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات انجولا والجابون وليبيا.
ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.