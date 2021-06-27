شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحدد استاد القاهرة لاستضافة مبارياته فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على تحديد استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قط في يونيو من العام المقبل ،كما طلب مسؤولو المنتخب من اتحاد الكرة ان تقام جميع مباريات المنتخب بالحضور الجماهيري بناء علي الحالة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وأكد لهم مسؤولو الاتحاد أن الجماهير ستكون متواجدة في المباريات بشروط ومنها أن يكون عدد الحضور قليل إلى جانب أن يكون الحضور من الحاصلين علي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم انجولا والجابون وليبيا ،وتنص اللوائح علي تأهل أول كل مجموعة فقط علي ان يقام لقاء افضل بنظام القرعة مع الفرق الـ10 المتاهلة للدور النهائي يصعد 5 منهم الي كأس العالم.