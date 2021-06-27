شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج الإسماعيلى فى "لقاء الإثارة والمتعة" على استاد الإسكندرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره الغسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق السكندري بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة فيما فاز الدراويش على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً .

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكهم مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعهم في المربع الذهبى للمسابقة في ظل الصراع المحتدم بين أكثر من نادى لإنهاء الموسم في المراكز المؤهلة للمشاركة الافريقية .

في المقابل شدد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة احترام المنافس الذى يقدم موسماً متميزاً لضمان تحقيق النقاط الثلاث ، ويستعيد الدراويش في مباراة الليلة جهود محمد حسن بعد رفع الإيقاف عقب تعرضه للطرد في موقعة كأس مصر أمام الزمالك وغيابه عن مواجهة غزل المحلة.