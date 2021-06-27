شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يسعى لاستكمال قطار الانتصارات أمام البنك الأهلى بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره البنك الأهلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر البنك الأهلى من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً

فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات ضمن خطة تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة لإنهاء الموسم في مركز متميز ، ويغيب عن الطلائع في مباراة اليوم عمرو السيسى وناصر منسى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الإنتاج الحربى.

في المقابل طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بالتمسك بالفرصة الأخيرة للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى عن طريق خطف النقاط الثلاث الليلة.