شكرا لقرائتكم خبر عن تونى نادال: «رافا» فاجأنى.. و«نوفاك» «غيّر قواعد اللعبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث تونى نادال، مدير بطولة مايوركا للتنس، عن رأيه فى بقية بطولات الموسم، وعن حظوظ نوفاك ديوكوفيتش فى إنهاء الموسم كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الكبرى. وقال تونى، فى مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية: «مشاركة ديوكوفيتش فى البطولة بمنافسات الزوجى، كانت بناء على رغبته ولم أوجه له دعوة، لكن بصفتى من مشجعى التنس، أود أن أرى رافا وديوكوفيتش فى مايوركا».

وأضاف: «لقد فاجأنى نادال بانسحابه من بطولة ويمبلدون، صحيح أنه كان يعانى من بعض المشاكل الصغيرة، لكن من الواضح أن خسارة لقب رولان جاروس كانت قاسية».

وزاد: «الخسارة فى رولان جاروس مؤلمة دائمًا، خاصة إذا فزت 13 مرة فى البطولة، لكنها ليست الهزيمة الأولى لرافائيل، لقد خسر مباريات أكثر صعوبة فى النهائيات ومن الطبيعى أن يتأثر قليلا». وأوضح: «لم أر نوفاك بمستوى عال فى المبارة الأخيرة، خاصة عندما تنظر إلى المجموعة الأخيرة، صحيح أنه حصل على نقاط جيدة للغاية، لكن رافائيل فشل أكثر من المعتاد، لقد ارتكب 55 خطأ سهلا، وهذا سهل على ديوكوفيتش اللعب بشكل أكبر».

وواصل: «إذا نظرت إلى أرقام رافائيل من 2020 إلى 2021، فهناك فرق واضح، لم أشاهد مباراة جيدة بشكل مثير، واتصل بى شقيقى ميجيل أنجيل ليسألنى كيف رأيت مستوى المباراة وأخبرته بهذا بالضبط». وعن إمكانية فوز نوفاك بلقب آخر فى بطولات الجراند سلام وتخطى إنجاز نادال وفيدرر، قال تونى: «من الصعب. لكن من المحتمل أن يفوز ديوكوفيتش بالبطولات الأربع الكبرى هذا العام، الحقيقة هى أنه قبل رولان جاروس رأيت رافائيل هو المرشح للتفرد بالإنجاز التاريخى، لكن الآن تغير الوضع قليلا».

كما شدد تونى على أن حظوظ فيدرر فى المنافسة على لقب ويمبلدون صعبة للغاية، لكنه لا يستبعد هذا الأمر، وقال: «شاهدت روجر فى بطولة «هاله»، لقد عانى كثيرا فى المجموعة الأخيرة أمام فيليكس، وخسر المباراة».

وتابع: «هذا الشىء الطبيعى، ليس من السهل عليه لعب سلسلة من المباريات تصل إلى 5 مجموعات».

وأتم: «يتمتع فيدرر بالكفاءة الكافية للتغلب على أى شخص، ما لا أعرفه هو ما إذا كان قادرًا على لعب مباريات عالية الكثافة لمدة أسبوعين، ومع روجر يمكنك توقع أى شىء».