سيد عبد الحفيظ: رأينا ركلة الجزاء من على بعد 300 متر.. والحكم مشفهاش غير من الـVAR

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: إن الأحمر لم يحقق الهدف الأساسي بعد، وهو التتويج بالبطولة الأفريقي العاشرة.

وأضاف "عبد الحفيظ" خلال لقائه بفضائية "الأهلي": نقاشي مع حكم المباراة عن تطبيق القانون بحصول لاعب الترجي على البطاقة الحمراء لأنه تعمد إعاقة طاهر محمد طاهر.

وتابع: إحنا شايفين ركلة الجزاء من على بعد 300 متر، والحكم مش شايفها غير فى الـVAR.

وأكد ان ركلة الجزاء التي حصلنا عليها أمام الترجي كانت واضحة جدًا، لا أعرف لماذا لم تُحتسب قبل العودة إلى تقنية الفيديو، عندما تناقشت مع الحكم ليس لعدم احتسابها، كنت أريد أن يمنح إلياس شيتي بطاقة حمراء.