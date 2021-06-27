شادي محمد: خسارة الأهلى على ملعبه صعبة..و موسيماني أثبت نفسه وبشدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال شادي محمد، قائد الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر حقق فوزا مستحقا على حساب الترجي التونسي في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت.

وأضاف "شادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الأهلي اعتاد دائما الرد في الملعب، وعدم التطرق للاهانات أو الاستفزازات التي يتعرض لها خارج الملعب.

وأكد إن لاعبي الأهلي كانوا رجالا، واستطاعوا فرض سيطرتهم على مباراتي الذهاب والإياب، مضيفا : أعجبتني طريقة لعب موسيماني أمام الترجي حيث اعتمد على استنفاذ طاقة الخصم.

وتابع: من الصعب أن يكسب الأهلي خارج ملعبه، ثم يخسر على أرضه، موسيماني أثبت نفسه وبشدة وبات أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي.