شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 لاعبين تركهم الأهلى فخطفهم الزمالك.. هل ينضم الغزال للقائمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو نادي الزمالك، لضم عمرو جمال مهاجم فريق الأهلى المتواجد حاليا ضمن صفوف طلائع الجيش، فى صفقة انتقال حر، بعدما علم مسئولو النادى الأبيض إن اللاعب سيكون حراً فى الانتقال خلال الموسم المقبل.

وتلقى فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس الزمالك عرضا لضم اللاعب، وسيقوم فاروق جعفر بعرضه على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وحال موافقته على ضم اللاعب سيتم عقد جلسة مع الأخيرلحسم المفاوضات لضمه من عدمه خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقت إدارة الزمالك ترشيحا لضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة وسط مجموعة من المهاجمين المرشحين لتعزيز مركز رأس الحربة فى الموسم المقبل.

الكلام عن انتقال عمرو جمال للزمالك بعد تفكير الأهلى في الاستغناء عنه، يفتح ملف اللاعبين الذين تركهم الأهلى، لينتقلوا إلى الغريم التقليدي الزمالك فى صفقة انتقال حر، وهو ما نستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين..

التوأم حسام وإبراهيم حسن

حقق التوأم حسام وإبراهيم حسن أكبر ضجة كروية حينما انتقلا في صفقة كبرى من الأهلي للزمالك، ليحققا مع النادي الأبيض بطولات الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إبراهيم سعيد

اشتهر إبراهيم سعيد بإثارة العديد من المشكلات داخل الساحرة المستديرة، وانتقل لنادي الزمالك ليثير الجدل حول انتقاله، واستطاع تسجيل هدف في أول مباراة لفريقه أمام إنبي بقميصه الجديد.

حسن مصطفى

حسن مصطفى الذي تربى داخل جدران النادي الأهلي عاد لفريقه مرة أخرى بعد تألقه اللافت للنظر في الاتحاد السكندري، ولكن استغنى المادر الأحمر عنه، ليقرر الانضمام لنادي الزمالك تحت قيادة حسام حسن.

أحمد حسن

أحمد حسن عميد لاعبي العالم توج بالعديد من الألقاب والبطولات مع النادي الأهلي بعد رحلة الاحتراف الحافلة بالإنجازات التي قضاها في أوروبا، ولكن اختلافه مع مانويل جوزيه حال بينه وبين الاستمرار مع المارد الأحمر لينتقل للزمالك.

حسين ياسر المحمدي

صاحب الجنسية القطرية الذي لم يجد لنفسه مكانا في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، ليطلب فسخ تعاقده ويوافق مسئولو الأهلي ليتواجد في اليوم التالي داخل نادي الزمالك للتوقيع وارتداء الفانلة البيضاء.

دومينيك دا سيلفا

الموريتاني الذي تعاقد معه نادي الزمالك في موسم 2014 بعد أن فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي لعدم حصوله على فرصة كافية من المشاركة، ولكنه لم يقدم جديدا يذكر مع الفريق الأبيض.