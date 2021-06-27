شكرا لقرائتكم خبر عن تألق نجم فراعنة الشباب يغري سبورتنج لشبونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغرى تألق يوسف حسن لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر للشباب مواليد 2003، الكثير من الأندية الأوروبية وأبرزها سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتجديد عرض المعايشة الذي كان قد قدمه الفريق البرتغالي للمقاولون في وقت سابق، إلا أن ظروف انتشار كورونا حال دون سفر اللاعب واستخراج التأشيرات اللازمة.

كان نادي المقاولون العرب قد وافق في وقت سابق على الطلب المقدم من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لخضوع مهاجم الفريق الشاب يوسف حسن لفترة معايشة لمدة أسبوع تمهيدًا للتفاوض حول ضم اللاعب الفترة المقبلة، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن سبورتنج لشبونة طلب معايشة اللاعب لمدة أسبوع خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الناديين.

وقال محمد عادل فتحي، إنه من منطلق حرص وسعي النادي الدائم لفتح آفاق الاحتراف للاعبي الفريق رحب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح بالعرض ووافق الكابتن عماد النحاس المدير الفني على العرض خاصة أن المقاولون يسعى لتكرار تجاربه السابقة والناجحة مثل محمد صلاح ومحمد النني خاصة أن يوسف حسن من العناصر المبشرة للكرة المصرية.

من جانبه، كشف يوسف حسن، نجم المقاولون العرب ومنتخب الشباب مواليد 2003، كواليس اللقطة التى جمعته بوالدته بعد هدفه بالأمس فى شباك النيجر، خلال المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين ضمن منافسات البطولة العربية للمنتخبات التى تستضيفها مصر، وأثارت تلك اللقطة مشاعر جماهير الكرة المصرية.

وقال يوسف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لم أكن أعلم بوجود والدتى فى المدرجات لأنها لا تحضر مباريات المنتخب عادة ولكنه تحضر مبارياتي مع المقاولون، ونزلت فى آخر 3 دقائق فى مباراة النيجر وأحرزت الهدف وفوجئت بوجود والدتي في المدرجات فذهبت إليها بعد اللقاء ووجدتها تبكي فقمت بتقبيل يدها.

وأضاف، الأمر حدث بشكل تلقائي دون ترتيبات وقبلت يدها بعد بكائها عقب إحراز الهدف.