شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: أرفض أي أخبار كاذبة عن الزمالك وما قيل عن المفاوضات مع زيزو غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المعينة التي تدير نادى الزمالك، أن مجلس إدارة نادى الزمالك لن يسمح بأى أخبار كاذبة عن الفريق وسيحافظ على كل ما يخص النادى.

وقال حسين لبيب في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "توليت المهمة منذ شهر في الزمالك ومهمتى الحفاظ على كل ما يخص الزمالك، وفاتح إيدى لكل الناس من أبناء الزمالك والإعلام، وأرفض نقل أي أخبار كاذبة عن الفريق الأبيض".

وأضاف رئيس الزمالك: "كل ما قيل عن مفاوضات الزمالك مع زيزو والأرقام التي نشرت غير صحيحة".

وتابع: "أنا لا أحب الإشادة بأشخاص في الإدارة ولا حتى أنا، والمفروض الإشادة تكون موجهة للزمالك وليس لأشخاص، لأن الفضل دائما يعود للنادى الذى أعطى الكثير لأبنائه".

واختتم حسن لبيب: "بالنسبة لى كحسين لبيب أنا صافي لبن ومسامح، ولكن القرار لابد أن يخرج من مجلس الإدارة".