شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: الأهلي لا ينسى ديونه وصناعة الأهداف ممتعة جدا والأهم فرحة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلى، على فوز الفريق على الترجى التونسى بثلاثة أهداف والتأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا ومواجهة كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي.

ونشر محمد مجدى أفشة عبر استورى حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله على المكسب، الأهلى لا ينسى ديونه أبدا، طموح شخصى ليا ولكل اللعيبة الفوز باللقب العاشر إن شاء الله، نفرح النهاردة بفرحة جمهورنا لكن فاكرين دائما الفرحة الكبرى بعد التتويج أن شاء الله، بقيت متأكد النهاردة أن صناعة الأهداف ممتعة جدا زى تسجيلها بحس سعادة كبيرة لما نوصل لمرمى المنافس من أقصر الطرق، مفيش حاجة تفرحنى أكثر من فرحة جمهورنا الحمد لله وألف مبروك".



أفشة

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من حجز مقعده فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلى رقمه كأكثر الأندية الأفريقية فى عدد مرات بلوغ نهائى دورى الأبطال للمرة الـ14 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور فى النهائى القارى فى 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.