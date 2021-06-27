موعد مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2021 مع القنوات الناقلة والمعلق ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية التي تضم بيرو وفنزويلا وكولومبيا.

تُقام مباراة البرازيل والاكوادور على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة غويانيا، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

ويحين موعد مباراة البرازيل والاكوادور، يوم الاحد 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مصر، 12:00 صباحًا بتوقيت السعودية، 01:00 صباحًا بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة ليكيب تي في الفرنسية.

تاريخ مواجهات البرازيل والاكوادور في كوبا أمريكا

فاز المنتخب البرازيلي على الاكوادور في أول 6 مباريات جمعتهما في كوبا أمريكا، حيث تواجها للمرة الأولى في تلك البطولة عام 1942، وفاز راقصو السامبا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجلت البرازيل أكبر نتيجة على الإطلاق في تاريخ مواجهاتها أمام الاكوادور في كوبا امريكا نسخة 1945 و1949، وذلك عندما فازت بتسعة أهداف مقابل هدفين في الأولى، وبنتيجة (9-1) في الثانية.

وتمكن منتخب الاكوادور من إيقاف سلسلة هزائمه أمام منتخب البرازيل في المواجهة السابعة بينهما في كوبا امريكا بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) في نسخة 1963.

وفي كوبا امريكا 1983، تواجه منتخب البرازيل والاكوادور في مناسبتين ضمن دور المجموعات، وفاز السيليساو في المباراة الأولى بهدفٍ دون رد، وانتصر في الثانية بخمسة أهداف دون رد.

استمر تفوق البرازيل على الاكوادور في كوبا امريكا، حيث فازت في نسخة 1991 بنتيجة (3-1)، ونسخة 1995 بهدفٍ دون رد.

ولم يتواجه البرازيل والاكوادور في أربع نسخ متتالية من بطولة كوبا أمريكا، قبل أن يتقابلا في نسخة 2007، وأيضًا انتصر الأصفر والأخضر بهدفٍ دون رد.

وكانت آخر مواجهة جمعت البرازيل والاكوادور في كوبا أمريكا 2011، وانتهت بفوز السامبا بنتيجة (4-2)، ليظل بذلك منتخب اللوس أماريليس دون انتصار على البرازيل في هذه المسابقة.