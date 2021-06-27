هالاند يكذب خبر انفاقه لـ 500 ألف يورو في مطعم خلال 6 ساعات

كذب نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند الأخبار التي تداولتها بعض الصحف الصفراء عن استمتاعه بعطلة فخمة لأبعد الحدود في جزيرة ميكونوس اليونانية، وإن انفاقه خلالها وصل إلى 500 ألف يورو في أحد مطاعم الجزيرة خلال 6 ساعات فقط.

ولم يتوقف كاتب الخبر المثير للجدل عند هذا الحد، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بقوله أن نجم منتخب النرويج وهداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ترك إكرامية بقيمة 30 ألف يورو للعاملين في المطعم اليوناني.

ويربح هالاند حوالي 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في ناديه الألماني، وكان قد حصل مؤخرًا على بعض الوقت الثمين للراحة والاستجمام بعد فشل منتخب النرويج في بلوغ نهائيات يورو 2020، ما دفع البعض نحو التكهن بانفاقه ببزخ اثناء رحلته الأخيرة لليونان.

وادعت صحيفة سبورت تايم الرياضية اليونانية إلى أن الرسوم الباهظة على وجبة هالاند، والتي تعادل 500 ألف يورو، تم تكبدها على مدار خمس ساعات وأن الموظفين حصلوا أيضًا على مكافأة مذهلة.

وبلغت قيمة الإكرامية 35 ألف يورو، ستة في المائة من التكلفة الإجمالية، أقل من نسبة 10 في المائة الموصى بها، بعدما قضى هالاند اليوم يشرب الشمبانيا وأكل الطعام باهظ الثمن، بحسب قول الصحيفة.

ورصدت الصحيفة تحركات جوهرة النرويج، حيث اشارت إلى انه توجه صوب مكان يدعى ناموس، وهو مجمع أنيق على الشاطئ يتكون من منطقة تسوق فاخرة ومطعم للمأكولات البحرية وبار مليء بالعشرات من كراسي الاستلقاء للتشمس.

ويتم وصف هذه البقعة الساخنة بأنها مكان لقاء للمشاهير على الجزيرة السياحية، وأثناء تواجده هناك، قيل أن هالاند تناول أربع زجاجات من الخمر من نوعية Cristal Vintage بالإضافة إلى أطباق من الوجبات الشهية.

ويقال إن الرقم الإجمالي -500 ألف يورو- قد تم جمعه من العشاء، بالإضافة إلى سيارة فاخرة مستأجرة والإكرامية لكل العاملين في المكان.

وتم التقاط صور لهالاند أيضًا خلال الفترة الاستجمامية وهو يستمتع بوقته على متن يخت، وبالتأكيد ترك بصمته الفارهة على ملابسه المائية المذهلة، وسلاسله المرصعة بالألماس.

وتمت رؤيته وهو ينعم بأشعة الشمس في البحر بينما كان محاطًا بنساء يرتدين البكيني، وكان يرتدي ملابس من ماركة لويس فويتون التي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 5000 آلاف يورو.

ورغم كل هذه الصور ومتابعته من جانب مراسل الصحيفة اليونانية، إلا أن هالاند خرج بنفسه ليصف تلك الاخبار بالكاذبة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.