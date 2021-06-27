صالون دور | تيو هيرنانديز يكسب ود جماهير ميلان بتسريحة شعره الجديدة

أثبت المُدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز صدق وعوده لجماهير ميلان، من خلال صبغ شعره باللونين الأحمر والأسود بعد تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2013 عندما احتل الفريق المركز الثالث.

وتعهد مدافع ريال مدريد السابق منذ عدة أشهر، بأنه سيصبغ شعره بشعار الروسونيري، إذا نجح الفريق في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2022/2021.

وساعد الشقيق الأصغر لنجم الديوك لوكاس هيرنانديز فريق ميلان على تحقيق هدفه في احتلال المركز الثاني والعودة إلى دوري الابطال، حيث سجل سبعة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة في 33 مباراة بمنافسات الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

واحتل الفريق اللومباردي المركز الثاني في جدول ترتيب “الكالتشيو” وعاد إلى البطولة الأوروبية “الأضخم بعد غياب دام سبع سنوات.

وكتب ثيو هيرنانديز عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” رسالة لجماهير ميلان قال فيها: “يجب الوفاء بالوعود” جنبًا إلى جنب مع صورة تسريحة شعره الجديدة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان سيحتفظ بها في بداية موسم 2021-22، بعدما أظهر التزامه تجاه ميلان بعد رفض اهتمام من فريق بلاده باريس سان جيرمان.

يذكر أن تيو هيرنانديز تم شراؤه من ريال مدريد مقابل 21.5 مليون يورو في صيف عام 2019، وأصبح لاعبًا رئيسيًا في تشكيلة المُدرب “ستيفانو بيولي” في ملعب “سان سيرو”.

وخلال 45 مباراة تنافسية خلال هذا الموسم، سجل الفرنسي ثمانية أهداف، ولكنها لم تكن كافية لإقناع المُدرب “ديديه ديشان” باصطحابه في بطولة يور 2020.