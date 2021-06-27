يورو 2020: إيطاليا تطيح بالنمسا في مباراة البدلاء وتبلغ ربع النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب الإيطالي ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على النمسا 2-1 بعد التمديد في المباراة التي جمعت الطرفين السبت على ملعب ويمبلي في لندن.



وخلافاً لمبارياته الثلاث في دور المجموعات التي فاز بها جميعاً مسجلاً سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه، عانى فريق المدرب روبرتو مانشيني الأمرّين أمام النمسا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته بفضل البديلين فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا اللذين سجلا هدفي الأتزوري في الدقيقتين 95 و105 في حين أحرز ساسا كالادزيتش هدف النمسا في الدقيقة 114.



وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ الفائز من مواجهة الأحد بين منتخبي البرتغال حامل اللقب وبلجيكا في إشبيلية الإسبانية.



وخرج المنتخب الإيطالي من ملعب "ويمبلي" وفي رصيده 12 انتصاراً على التوالي و31 مباراة متتالية من دون هزيمة، وتحديداً منذ الخسارة أمام البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية.



أما الهدف الذي أحرزه كالادزيتش فهو أول هدف تستقبله شباك إيطاليا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 منهياً سلسلةً من 19 ساعة و28 دقيقة من الحفاظ على نظافة الشباك.

المصدر: بي إن سبورت