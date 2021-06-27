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«رياضة النواب» تهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي، للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

وأكد حسين في بيان رسمي: «أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال».

وتابع: «وإذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين».

وأتم: «نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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