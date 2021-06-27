شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يكشف خطوات مصر لحل أزمة منتخب سيدات الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إن لجنته اتخذت كافة الإجراءات لحفظ حق منتخب مصر للسيدات للكرة الشاطئية.

وأضاف هشام حطب، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر تقدمت باحتجاج رسمي بعد قرار استبعاد منتخبنا للكرة الشاطئية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، بسبب المخالطة للمدير الفني لمنتخب الرجال المصاب بفيروس كورونا.

وأردف: «تواصلنا مع سفير مصر بالمغرب بشأن الأزمة، كما تواصلنا مع الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، ونتطلع بشتى الطرق لحل الأزمة والحفاظ على كافة حقوق المنتخب المصري».

وأكمل: «حصلناعلى وعد من الاتحاد الدولي على اعلان الرد على شكوتنا خلال 72 ساعة، لانتهم أحدا ولا نؤمن بنظرية التآمر لإقصاء فرقنا من البطولة».