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تفاصيل جلسة شيكابالا مع أشرف بن شرقي ومحمد عواد (فيديو)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود عبد المنعم شيكابالا جلسة ودية مع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، وأشرف بن شرقي، مهاجم الفارس الأبيض، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، استعدادا لمباراة مصر المقاصة في الممتاز موسم 2020- 2021، الأثنين المقبل.

وكشف محمد أبوالعلا، خلال برنامجه على قناة الزمالك عن جزء من جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك، والذي حاول قائد الفارس الأبيض تقديم بعض النصائح لهما خاصة وأن الفريق اقترب من المعترك الأخير خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، واقترابه أيضا من خوض لقاء هام أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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