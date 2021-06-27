شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة شيكابالا مع أشرف بن شرقي ومحمد عواد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود عبد المنعم شيكابالا جلسة ودية مع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، وأشرف بن شرقي، مهاجم الفارس الأبيض، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، استعدادا لمباراة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021، الأثنين المقبل.

وكشف محمد أبوالعلا، خلال برنامجه على قناة الزمالك عن جزء من جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك، والذي حاول قائد الفارس الأبيض تقديم بعض النصائح لهما خاصة وأن الفريق اقترب من المعترك الأخير خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، واقترابه أيضا من خوض لقاء هام أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر.