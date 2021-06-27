شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: شائعات عقد بن شرقي تهدد استقرار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إن الأخبار المثارة حول عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي تهدد استقرار النادي النادي الأبيض.

وأضاف حسين لبيب خلال تصريحات متلفزة: «لسنا ضد النقد، ولكن لماذا أخبار الزمالك فقط دائما ما تكون حديث وسائل الإعلام، واجبنا حماية النادي الذي نمثله، ولكن عندما تتردد أنباء خاطئة عن الزمالك لن نصمت».

وأكمل: «الزمالك صرف مقدم عقد زيزو شيكات وليست نقدا، ونسير بخطوات ثابتة للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وماتردد عن المبالغ التي طلبها بن شرقي لتجديد عقده خاطئة، ولصالح من تتردد هذه الأخبار».

وأردف: «جلسنا مع أشرف بن شرقي، لنضع الخطوط العريضة حول العقد الجديد، ولم يتم التطرق إلى قيمة العقد، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام».

وشدد: «نحن نعمل من أجل الزمالك، أكبر قلعة رياضية في قارة إفريقيا، وسعيد بإشادة جماهير النادي، وأعدهم بالأفضل بالفترة المقبلة».