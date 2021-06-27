تفاصيل المرحلة 7 من بطولة الأردن

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عمان: في ما يأتي النتائج والترتيب للمرحلة السابعة ضمن بطولة الأردن لكرة القدم
السبت
السلط - الحسين اربد 1 - 1
الرمثا - البقعة 2 - 0
الأحد
(15:00) شباب العقبة - الفيصلي
(17:30) الوحدات - شباب الأردن
الإثنين
(15:00) الجزيرة - معان
(17:30) الجليل - سحاب
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. الرمثا 6 4 2 0 10 1 14
2. شباب الأردن 6 3 3 0 6 3 12
3. الفيصلي 5 3 2 0 11 5 11
4. السلط 7 2 5 0 7 5 11
5. الوحدات 4 3 1 0 9 1 10
6. الحسين اربد 7 3 1 3 8 12 10
7. الجزيرة 6 2 2 2 14 8 8
8. شباب العقبة 6 2 2 2 4 4 8
9. معان 6 1 2 3 5 8 5
10. سحاب 6 0 3 3 6 11 3
11. الجليل 6 0 3 3 1 7 3
12. البقعة 7 0 0 7 1 17 0