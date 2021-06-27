اخبار الرياضه

تفاصيل المرحلة 7 من بطولة الأردن

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عمان: في ما يأتي النتائج والترتيب للمرحلة السابعة ضمن بطولة الأردن لكرة القدم

السبت

السلط - الحسين اربد 1 - 1

الرمثا - البقعة 2 - 0

الأحد

(15:00) شباب العقبة - الفيصلي

(17:30) الوحدات - شباب الأردن

الإثنين

(15:00) الجزيرة - معان

(17:30) الجليل - سحاب

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الرمثا 6 4 2 0 10 1 14

2. شباب الأردن 6 3 3 0 6 3 12

3. الفيصلي 5 3 2 0 11 5 11

4. السلط 7 2 5 0 7 5 11

5. الوحدات 4 3 1 0 9 1 10

6. الحسين اربد 7 3 1 3 8 12 10

7. الجزيرة 6 2 2 2 14 8 8

8. شباب العقبة 6 2 2 2 4 4 8

9. معان 6 1 2 3 5 8 5

10. سحاب 6 0 3 3 6 11 3

11. الجليل 6 0 3 3 1 7 3

12. البقعة 7 0 0 7 1 17 0

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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