دوري أبطال أفريقيا: كايزر تشيفس يطيح الوداد ويبلغ النهائي الأول في تاريخه

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نيقوسيا: أكمل كايزر تشيفس الجنوب أفريقي المفاجأة التي بدأها الأسبوع الماضي وأطاح الوداد البيضاوي المغربي من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ليبلغ النهائي الأول في تاريخه على صعيد المسابقة الأم، بعد تعادلهما سلباً في لقاء الإياب السبت في جوهانسبورغ.

وكان كايزر تشيفس فاز ذهاباً بهدف نظيف في ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء الذي سيستضيف المباراة النهائية في 17 تموز/يوليو المقبل. وسيتحدد الطرف الثاني للنهائي لاحقاً حيث يلتقي الاهلي المصري مع ضيفه الترجي التونسي في القاهرة.

وقدم الفريق المغربي أداء قوياً على مدار الشوطين وتمكن لاعبوه من صناعة الفرص إلا أنه غابت عنهم الفاعلية، في حين أن الفريق المضيف حصل على فرصة واحدة فقط لم يستغلها وهو الأمر عينه حصل ذهاباً.

وتكرر سيناريو لقاء الذهاب حيث دانت السيطرة بالكامل للفريق المغربي مقابل تكتل دفاعي لأصحاب الأرض على أمل اقتناص أي هدف من مرتدة سريعة.

الحارس يتألق

وبدأ الوداد ضاغطاً بوجود الثلاثي محمد أوناجم والتنزاي سيمون مسوفا وأيوب الكعبي الذي استمر مفتقداً لحاسة التهديف، في حين تألق الحارس الجنوب إفريقي دانيال أغبايي في التصدي لفرص لاعبي الوداد وسدد الكعبي كرة ضعيفة من مسافة قريبة أمسكها الحارس (4)، وسدد وليد الكرتي كرة بعيدة سيطر عليها أغبايي بصعوبة (12)، وأطلق أيمن الحسوني كرة بعيدة أنقذها أغبايي قبل ان تخترق الزاوية اليسرى (20)، وتهيأت كرة مؤاتية أمام الكعبي وهو مواجه تماماً للمرمى إلا أنه سدد في جسد الحارس (30).



ركلة ضائعة



وطالب أوناجم بركلة جزاء إثر تعرضه للعرقلة من رييف فروسلر إلا أن الحكم الكونغولي الديمقراطي جان جاك ندالا أمر بمتابعة اللعب من دون العودة الى حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" وهذا ما احتج عليه لاعب الفريق المغربي (45+2).

وحاول المدرب التونسي للوداد فوزي البنزرتي تنشيط خط هجومه فدفع بالليبي مؤيد اللافي بدلاً من مسوفا، وكاد اللافي غير المراقب ان يدرك التعادل إلا أن رأسيته مرت فوق المرمى (60).

ولاحت أمام الصربي سمير نوركوفيتش إعادة ما فعله ذهاباً وتسجيل هدف كايزر تشيفس، إذ حوّل كرة برأسه أنقذها الحارس المغربي أحمد رضى التكناوتي ببراعة الى ركنية (62). وطالب الوداد مجدداً بركلة جزاء حين تعرض الكعبي للدفع من اريك ماتوهو عندما كان يهم بتحويل الكرة برأسه في المرمى المشرع لكن ندالا طالب بمتابعة اللعب مجدداً (64).

وتابع الكعبي إهدار الفرص ومنها رأسية أنقذها أغبايي (75)، وأضاع لاعبو الفريق الجنوب إفريقي الوقت ليحافظوا على تفوقهم.