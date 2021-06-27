شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: الأهلي والبطولة بينادوا على بعض وشكرا لبيراميدز على أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حنفى، نجم الأهلي سابقا، أن قيمة الأهلي الكبيرة سبب وصوله إلى النهائي برغم كل الصعوبات والأحداث، واستحق الفوز على الترجي والبطولة تنادى الأهلى لأنه يستحقها.

وقال هشام حنفى خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى فريق كبير جدا يستطيع التعامل مع أي صعوبات وأحداث ويصل إلى ما يريده، والأهلى والبطولة بينادوا على بعض".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "أول عشرين دقيقة أمام الترجى كانت لصالح الفريق التونسى، ولكن قيمة الأهلى في العودة بعد نصف ساعة بركلة جزاء وطر مدافع الترجى ساعد ظهيرى الأهلى على التقدم للهجوم".

وتابع: "الأهلي لازم يشكر بيراميدز على صفقة محمد مجدى قفشة وانهم كانوا عينه وحشة عليه وسابوا أحد أفضل لاعبى مصر في الوقت الحالي وأفاد الأهلى كثيرا".

واختتم: "هجوم الأهلي يحتاج عودة أحمد ياسر ريان مع محمد شريف وصلاح محسن، بالإضافة إلى أن مروان محسن ووالتر بواليا فرصته في البقاء مع الأهلى انتهت".