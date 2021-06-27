شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: موسيماني يستحق التحية ومميز تكتيكيا ومشكلته أنه أفريقي فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأهلي استحق عن جدارة التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز الكبير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة على استاد الأهلى والسلام.

وقال أحمد حسن، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موسيمانى يستحق التحية منذ البداية ومدرب مميز وتكتيكى على أعلى مستوى ومشكلته أنه أفريقى؛ لأن الجمهور والإعلام متعود على الأجنبي، على الرغم من أنه حقق كل ما طُلب منه وقرار تدريبه الأهلى صائب جدا".

وأضاف الصقر: "كايزر تشيفيز فريق متوسط مقارنة بالأهلى، والوداد كان عامل استحواذ كبير جدا عليه في المباراتين، ولكن يحتاج الأهلي لبذل الكثير من الجهد لتحقيق اللقب العاشر".

وتابع: "ميزة ثلاثى الأهلى ديانج والسولية وحمدي فتحى أنهم يستطيعون التكملة الهجومية والدفاعية على أكمل وجه، وخاصة ديانج الذي يمتلك إمكانيات كبيرة ومكسب كبير للأهلى".

واختتم: "موسيمانى هو اللى نجّح طريقة الأهلي، واستطاع أن يجعل للأهلى شكلا في ظل الغيابات الكبيرة التي عانى منها الفريق، واستغل قدرات اللاعبين لبناء خطته في المباريات".