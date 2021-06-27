شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتأهل لمواجهة مصطفى عسل في نهائي بطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف رقم 12 على العالم، إلى المباراة النهائية ببطولة الأبطال للاسكواش، التي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، والمصنف رقم 12 على العالم، في مباراة الدور نصف النهائي، على منافسه طارق مؤمن المصنف الثالث بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 68 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 6-11، 11-4.

فيما فاز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، على النيوزلاندي بول كول بشوطين مقابل شوط، في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 5-11، 11-6.

يذكر أن ثنائي السيدات، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس المصنفة الخامسة عالميا، تأهلا أيضا إلى المباراة النهائية ببطولة الأبطال للاسكواش.

وفازت نوران جوهر على النيوزلاندية جويل كينج بشوطين مقابل شوط في خباراة استغرقت 46 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-2, 10-12, 11-6.

وفازت هانيا الحمامي على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 3-11, 14-12.



محمد الشوربجي