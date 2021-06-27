شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لا نريد الوقوع فى فخ كايزر تشيفز ونستعد للنهائى بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بوصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى: "مباراة الأهلى والترجى كانت قوية لأن بطل 2020 كان بيلاعب بطل 2019،2018، وكانوا يسألوني لماذا تشعر بالقلق بعد فوز الأهلي في تونس، وإجابتي هي يجب أن نشعر بالقلق، لأننا نلعب ضد بطل إفريقيا في 2018 و2019".

وتابع مدير الكرة بالأهلى: "نعم وصلنا للنهائى وأبعد نقطة في البطولة، لكن لابد على الناس أن تفهم أننا لم نحقق اللقب، وسنطوي صفحة الترجى، وسنركز في القادم".

وتحدث عبد الحفيظ عن ركلة جزاء طاهر طاهر قائلا: "كنت متأكد من احتسابها رغم لجوء الحكم للفار، وتعجبت من عدم احتسابها مباشرة؛ لأنها واضحة، واعترضت من أجل تطبيق القانون؛ لأنها كانت تستحق الطرد".

وأضاف: "لا نريد الاستهانة بفريق كايزر تشيفز ومش عايزين نقع في فخ بعض الأندية وقالوا إنه ضعيف ومش هيعدي دور المجموعات ولا هيعدي سيمبا ولا الوداد.. ده ماتش نهائي اللي تركيزه أعلى هيكون الفوز حليفه ونتمنى نكون إحنا".

وتابع: "يجب أن تكون شخصية فريقك قوية جدا ليس فقط في الهجوم ولكن في الدفاع، ويجب أن تمتلك القدرات التي تجعلك تلعب جيدا سواء في الهجوم أو الدفاع".

واستطرد: "عايزين نركز فى المواجهات المحلية لأنها خطوة مهمة في طريق حفاظنا على اللقب وستبدأ ببيراميدز يوم الخميس".

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).