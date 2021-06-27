شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراة في غاية الصعوبة عندما يلتقى نظيره الرجاء المغربى، حيث يبحث الفريق السماوى عن بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، وخسر بيراميدز اللقب الأفريقي عندما خسر من نهضة بركان المغربى في نهائي البطولة بنسختها الماضية.

موعد مباراة بيراميدز والرجاء

يواجه بيراميدز فريق الرجاء في الساعة التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز يبحث عن بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية

بيراميدز يبحث عن حصد بطاقة التأهل بعدما انتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويعتمد الفريق السماوى على كون مباراة الأياب لن تكون بحضور جماهيرى مما سيقلل من الضغط النفسى الذى سيعتمد عليه صاحب الأرض – الرجاء- ويسعى لتحقيق الفوز والوصول لنهائى البطولة لمواجهة الفائز من شبيبة القبائل الجزائرى وكوتون سبورت الكاميرونى.

أروابارينا يطالب اللاعبين بخطف الهدف الذهبى

من جانبه تحدث الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز مع اللاعبين حول ضرورة العمل على تسجيل الهدف الذهبى وهو الهدف الذى سيكون السبب في حصد بيراميدز لبطاقة التأهل، حيث طالب اللاعبين بضرورة التأمين الدفاعي المحكم وعدم منح مساحات للاعبى الرجاء الذين يمتازون بالسرعات والمهارة العالية، مع العمل على "خطف" هدف حينما يكون الفريق المغربي في حالة هجوم ودفاعه في حالة تقدم، مؤكدًا إن تلك المباراة ستكون تكتيكية من الدرجة الأولى وسيعمل كل فريق على تحقيق الفوز للوصول للهدف المطلوب.

22 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء

أروابارينا ضم 22 لاعبًا في قائمة بيراميدز برحلة المغرب، وهم حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ومن المتوقع أن يستمر أحمد الشناوى في حراسة مرمى بيراميدز خاصة بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب في لقاء الذهاب، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالى.. الشناوى في حراسة المرمى، في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحى، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اجرى تعديلات علي طاقم حكام المباراة، وقرر الكاف إسناد المباراة للحكم البتسواني جوشوا بوردو بدلاً من الحكم الزامبي جاني سيكازوي، فيما تقرر تعيين الحكم السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم الرابع بعد تكليف جوشوا بوندو بتولي إدارة اللقاء بدلا من وجوده كحكم رابع.موعد