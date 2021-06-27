شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات تاريخية عن الاهلي فى نهائي دوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فريق الأهلي المقعد الأول في نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الإطاحة بمنافسه الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة، وبهذه المناسبة نستعرض أشهر المعلومات التاريخية عن نادى القرن في النهائي الافريقى.

1_ أول نهائى للأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى كان عام 1982 وشهد الفوز على كوتوكو 3-0 ذهابا والتعادل الإيجابى 1-1 فى جولة الإياب.

2_ يعتبر محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى هو أول من توج بطلا لدورى أبطال أفريقيا مع الأهلي عام 1982 على حساب كوتوكو.

3_ يملك البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى الرقم القياسى فى مرات التتويج بطلا لدورى أبطال أفريقيا 4 مرات 2001/ 2005/2006/2008.

4_ لاعب واحد فقط الذى سجل ثلاثية – هاتريك – فى مباراة واحدة خلال نهائيات الأهلى وهو خالد بيبو بالتسجيل 3 أهداف فى مرمى صن داونز فى نهائى 2001.

5_ أخر نهائى خاضه الأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى كان عام 2020 بالنسخة الأخيرة للمسابقة وفاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف سجلها عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة للمارد الأحمر وشيكابالا للفارس الأبيض.

6_ أشهر هدف سجله الأهلى فى نهائيات دورى الأبطال كان من نصيب محمد مجدى أفشة صانع العاب المارد الأحمر في النسخة الأخيرة للبطولة بعدما سجله في الدقيقة 85 من عمر المباراة في شباك الغريم التقليدي للزمالك والذى اشتهر بلقب القاضية ممكن.

7_ أول كابتن للاهلى رفع كأس دورى أبطال أفريقيا فى التاريخ هو مصطفى يونس حينما كان قائدا للفريق فى بطولة 1982 مع الجوهرى.

8_ آخر كابتن للاهلى رفع كأس دورى أبطال أفريقيا فى التاريخ هو محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر ومن قبله وائل جمعة صخرة دفاع الاهلى الأسبق في 2013.

9_ يعد الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة عبر التاريخ 9 مرات وحقق اللقب أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013، 2020).

10_ خسر الأهلي لقب دوري الابطال الافريقى 4 مرات واكتفى بلقب الوصيف أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).