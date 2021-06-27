شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف جديد من حسام حسن لجهازه المعاون قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف العميد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، جهازه المعاون بمتابعة لقاء الإسماعيلى وسموحة اليوم، وإعداد تقرير فني عنها، قبل المباراة المرتقبة التي تجمع زعيم الثغر بنظيره الدراويش بالإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها ألأسبوع المقبل.

وطلب المدير الفني لسيد البلد من الجهاز المعاون إعداد تقرير فني بنقاط القوة والضعف للإسماعيلي في مباراة سموحة اليوم وإعداد تقرير آخر عن مباراة الإسماعيلي والمحلة التي خاضها الدراويش الأسبوع الماضي.

كافئ حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة 48 ساعة، رغم اتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زعيم الفلاحين.

وقرر العميد إراحة اللاعبين منعا للإجهاد، خاصة أن المباراة المقبلة للفريق أمام الإسماعيلي ستقام الأسبوع المقبل على ملعب الإسماعيلية في الجولة 28 من الدوري.

ومن المنتظر أن يعود الفريق السكندري للتدريبات الجماعية مساء الإثنين المقبل في إطار الاستعدادات للدراويش في المواجهة الجماهيرية المرتقبة.

انتهت مباراة غزل المحلة و الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق خالد الغندور، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، في الدقيقة 21، عقب استغلال كرة عرضية من قِبَل صبرى رحيل، بينما جاء هدف التعادل عن طريق هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة بالدقيقة 52 عقب تسديدة رائعة بمرمى الحارس محمد صبحى، وأهدر فتحى مبروك ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.