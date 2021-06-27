شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يهنئ الاهلي بالتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا للمرة الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه علي فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ليصبح مجموع المباراتين 4/0 لصالح الأهلي.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء جميع لاعبي الأهلي وروحهم الرياضية وإصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنيا التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، كما تمني التوفيق لفريق بيراميدز المصري في مباراته في نصف النهائي المرتقب بالكونفدرالية أمام فريق الرجاء المغربي غدا الأحد بالمغرب.

كان النادي الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في رادس الأسبوع الماضي أحرزه محمد شريف.

ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال وإسعاده جماهيره والوصول للنجمة العاشرة، ويُعد الفوز الأول في مواجهات الأهلي والترجي في دوري الأبطال ذهابا وإيابا، وأول نادي يفوز ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، وكذا الوصول لنهائيين متتاليين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه.