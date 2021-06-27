شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: لن أبخل بنقطة عرق وأشكر جمهور الأهلي على حبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أكرم توفيق، نجم الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وقال توفيق، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: "الحمد لله لاعبي الأهلى رجال واستطعنا الفوز على الترجي ونفرح الجماهير وموسيمانى قالى إنه مبسوط مني رغم انى بشارك في غير مركزي".

وأضاف توفيق: "الحمد لله على الفوز وأهم شئ الإنسان يتقى ربنا في شغله واحاول أن انفذ تعليمات المدير الفني على قدر المستطاع طلبوا منى العب باك رايت ما ترددتش وبحارب عشان نفسى وأكون عند حسن ظن الناس وأشكر الجمهور على حبهم ومش هبخل بنطقة عرق".

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).