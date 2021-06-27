شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: توقعنا طريقة لعب الترجي والمباراة كانت من طرف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي تحت القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تأهل ‏الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذي حققه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون ‏رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي والسلام، قائلا: "الأهلى استحق الفوز، وتنتظرنا فترة صعبة بعد العودة للمنافسة المحلية".

وأوضح قمصان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس،"الأهلي تأهل إلى نهائي أفريقيا عن جدارة، بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون ‏خلال لقاءي الذهاب والعودة أمام الترجي، والدوافع القوية لديهم للوصول إلى نهائي البطولة ‏للمرة الثانية على التوالي ومواصلة المشوار الأفريقي".‏

وأكد المدرب المساعد أن الجهاز الفني توقع طريقة لعب الترجي، الذي بدأ المباراة ضاغطا ‏ونجح الأهلي في استعادة الاستحواذ سريعاً والسيطرة على الكرة وتشكيل خطورة على مرمى المنافس، والحصول على ضربة جزاء عن طريق ‏طاهر محمد طاهر.‏

وأوضح قمصان أن المباراة كانت من طرف واحد، خاصة بعد حالة الطرد في صفوف ‏الترجي، حيث شكل الأهلي خطورة كبيرة ونجح في إضافة هدفين وتعزيز تقدمه ويفوز بثلاثة ‏أهداف دون رد.‏

وقال،"اعتدنا على عدم الاحتفال إلا مع تحقيق لقب.. الآن أمامنا تحد جديد من خلال ‏بطولة الدوري، واعتباراً من الغد نستعد لمباراة بيراميدز المقبلة".‏