شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراتي الإسماعيلي وسموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي الأحد بالجولة 27 ببطولة الدوري الممتاز، الذي يتصدره الزمالك ويأتى المصري في المركز الثاني، وجاء حكام الغد كالتالي:

طلائع الجيش والبنك الأهلي طلائع الجيش والبنك الأهلي محمود ناجي "حكم ساحة"- محمد عبد القادر"مساعد أول" - محمد حمدي غزال "مساعد ثان'-محمد طارق' حكم رابع"- محمود دسوقي" حكم فيديو"-أحمد جمال" مساعد حكم فيديو".

سموحة والاسماعيلي سموحة والاسماعيلي أمين عمر"حكم ساحة"- مصطفى عطيه"مساعد أول"- أحمد الكيال"مساعد ثان'- إسلام راشد' حكم رابع" -محمد عباس" حكم فيديو"-عمرو عايد" مساعد حكم فيديو"