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اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراتي الإسماعيلي وسموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي الأحد بالجولة 27 ببطولة الدوري الممتاز، الذي يتصدره الزمالك ويأتى المصري في المركز الثاني، وجاء حكام الغد كالتالي:
 

طلائع الجيش والبنك الأهلي

محمود ناجي "حكم ساحة"- محمد عبد القادر"مساعد أول" - محمد حمدي غزال "مساعد ثان'-محمد طارق' حكم رابع"- محمود دسوقي" حكم فيديو"-أحمد جمال" مساعد حكم فيديو".
 

سموحة والاسماعيلي

أمين عمر"حكم ساحة"- مصطفى عطيه"مساعد أول"- أحمد الكيال"مساعد ثان'- إسلام راشد' حكم رابع" -محمد عباس" حكم فيديو"-عمرو عايد" مساعد حكم فيديو"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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