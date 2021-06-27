هتافات صاخبة للاعبي الاهلي في غرفة الملابس

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الأهلي في احتفالات صاخبة داخل غرفة خلع الملابس بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والصعود لنهائي البطولة.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب برادس وصعد إلى المباراة النهائية لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب افريقي في المباراة النهائية بالمغرب.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).