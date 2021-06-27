شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يشير إلى النجمة العاشرة مع محمد شريف بعد الوصول لنهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، صورة تجمعه مع النجم محمد شريف، بعد المباراة التي جمعت المارد الأحمر مع الترجي التونسي، وانتهت لصالح الأحمر برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وظهر أفشة في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يقوم بحركة خماسية، بينما يظهر محمد شريف بنفس الحركة، ليكملا العشرة أصابع في إشارة الى النجمة العاشرة التي ينتظرها المارد الأحمر في مشواره الأفريقي.

تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام ليُكرر بطل مصر الفوز بعدما سبق وحقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب باستاد رادس السبت الماضي.

سجل ثلاثية الأهلي الليلة، على معلول من ضربة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات.

وأدار الكاميروني اليوم نيانت المباراة وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري، بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.